Sivasspor'un altyapı oyuncularını taşıyan otobüs şarampole indi: 7 yaralı
SİVASSPOR altyapı oyuncularını taşıyan otobüsün kar nedeni ile şarampole inmesi sonucu 7 kişi yaralandı.
SİVASSPOR altyapı oyuncularını taşıyan otobüsün kar nedeni ile şarampole inmesi sonucu 7 kişi yaralandı.
Kaza saat 02.00 sıralarında Sivas-Kayseri karayolu Ebuhan köyü yakınlarında meydana geldi. Sivasspor altyapı oyuncularını taşıyan Ertan Öğütlü yönetimindeki 58 ABE 995 plakalı otobüs, yoğun kar yağışı nedeniyle kontrolden çıkarak şarampole indi. Kazada otobüs içerisindekilerden 7 kişi hafif yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla Sivas'taki hastanelere kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
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Kaynak: DHA
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