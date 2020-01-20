İstanbul5 °C

  1. HABERLER

  2. İÇ HABERLER

  3. Sivasspor'un altyapı oyuncularını taşıyan otobüs şarampole indi: 7 yaralı

Sivasspor'un altyapı oyuncularını taşıyan otobüs şarampole indi: 7 yaralı

SİVASSPOR altyapı oyuncularını taşıyan otobüsün kar nedeni ile şarampole inmesi sonucu 7 kişi yaralandı.

Sivasspor'un altyapı oyuncularını taşıyan otobüs şarampole indi: 7 yaralı

SİVASSPOR altyapı oyuncularını taşıyan otobüsün kar nedeni ile şarampole inmesi sonucu 7 kişi yaralandı.

Kaza saat 02.00 sıralarında Sivas-Kayseri karayolu Ebuhan köyü yakınlarında meydana geldi. Sivasspor altyapı oyuncularını taşıyan Ertan Öğütlü yönetimindeki 58 ABE 995 plakalı otobüs, yoğun kar yağışı nedeniyle kontrolden çıkarak şarampole indi. Kazada otobüs içerisindekilerden 7 kişi hafif yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla Sivas'taki hastanelere kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

FOTOĞRAFLI

Kaynak: DHA



GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ

HABERE YORUM KAT