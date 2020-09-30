Galatasaray'ın Avrupa'daki 288. randevusuBakan Selçuk açıkladı: Nakdi ücret desteği ödemeleri 8-9 Eylül'de yapılacakSürpriz aşk ortaya çıktı: Ajda Pekkan ile Hakan Altun aşk yaşıyorABD başkan adayları Trump ve Biden canlı yayında birbirlerine girdi!Sivasspor'un en değerlisi Max Gradel!Bakan Selçuk öğrenci ve velileri uyardı: Canlı derslerin ekran görüntülerini paylaşmayınEmre Aşık'ın yeni ifadesine ulaşıldı: Yeni tetikçi beni iki gün içinde öldürecekMaçı bırakıp tuvalete giden Eric Dier'ı, Mourinho geri getirdiDolar kuru bugün ne kadar oldu? (30 Eylül 2020 dolar - euro fiyatları )Define arayanlara koronavirüs cezası
İstanbul18 °C
  1. HABERLER
  2. SPOR
  3. Sivasspor'un en değerlisi Max Gradel!

Sivasspor'un en değerlisi Max Gradel!

Bu sezon transfer dönemini etkili geçiren Sivasspor'da, en çok dikkat çeken transfer Max Gradel olmuştu. Kırmızı-beyazlılarda Max Gradel, 4 milyon Euro'luk değeri ile takımın en değerli oyuncusu oldu.

Sivasspor'un en değerlisi Max Gradel!

DG Sivasspor'un en değerli oyuncusu Max Gradel oldu. 4 Milyon Euro'luk değeri ile ilk sırada yer alan Fildişi Sahilli oyuncuyu takım arkadaşı Fayçal Fajr ise 3 milyon 200 bin Euro'luk değeri ile takip etti.

Sezon başında Toulouse kulübünden 2 yıllığına Sivasspor'a gelen 32 yaşındaki Fildişi Sahilli futbolcu Max Gradel, 4 Milyon Euro'luk değeri ile takımın en pahalı oyuncusu konumunda yer alıyor.

Sivasspor'un golcü oyuncusu Gradel'i takım arkadaşı Fayçal Fajr takip etti. 3 milyon 200 bin Euro'luk değeri olan Faslı futbolcu Fajr'i ise 3 Milyon Euro değeri ile kaleci Mamadou Samassa ve 2 milyon 500 bin Euro'luk değeri ile Olarenwaju Kayode takip etti.

Sivasspor'un en değerlisi Max Gradel!

ÇALIMBAY'IN VAZGEÇİLMEZLERİ

Teknik Direktör Rıza Çalımbay'ın kadroda vazgeçmediği oyunculardan Erdoğan Yeşilyurt, 1.80 Milyon Euro'luk değere sahip. Tecrübeli futbolcu Hakan Arslan ile Uğur Çiftçi de 1.50 Milyonluk değerde.

Sivasspor'un en değerlisi Max Gradel!

Onur Çelik
Spor Editörü


GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
HABERE YORUM KAT