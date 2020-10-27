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Sivasspor'un UEFA maçları ne zaman, hangi kanalda 2020?

UEFA Avrupa Ligi'ndeki temsilcimiz Sivasspor, bu sezon I Grubunda mücadele ediyor. Futbolseverler tarafından merak edilen konular arasında Sivasspor'un UEFA maçları ne zaman, hangi kanalda? soruları bulunuyor. Peki, Sivasspor'un UEFA maçları ne zaman, hangi kanalda 2020? Detaylar haberimizde...

Sivasspor'un UEFA maçları ne zaman, hangi kanalda 2020?

Geçtiğimiz sezon Süper Lig'i dördüncü sırada bitiren Sivasspor, Trabzonspor'un UEFA'dan aldığı ceza nedeniyle Avrupa Ligi'ne direkt katılım hakkını elde etti. Avrupa'da ülkemizi temsil edecek olan Sivasspor, uzun yılların ardından Avrupa'da boy gösterecek. Avrupa futbolunun kulüp bazında en değerli ikinci organizasyonu olan UEFA Avrupa Ligi'nde mücadele eden Sivasspor'un UEFA maçları ile ilgili olan tüm sorularına haberimizde yer verdik. Peki, Sivasspor'un UEFA maçları ne zaman, hangi kanalda 2020? Detaylar haberimizde...

SİVASSPOR'UN AVRUPA LİGİ GRUBU

Geçen sezon Süper Lig'i 4. sırada bitirerek turnuvaya doğrudan katılma hakkı elde eden Demir Grup Sivasspor, kura çekimine 4. torbadan katıldı. Kırmızı beyazlılar, Villarreal, Karabağ ve Maccabi Tel Aviv ile I Grubu'nda yer aldı.

I GRUBU: Villarreal, Karabağ, Maccabi Tel Aviv, Sivasspor

SİVASSPOR'UN UEFA MAÇLARI NE ZAMAN, HANGİ KANALDA?

UEFA Avrupa Ligi'nde I Grubu'nda yer alan Sivasspor'un, grupta 6 maçı bulunuyor. Villarreal, Karabağ ve Maccabi Tel Aviv'in bulunduğu grupta, Perşembe günleri maçlarını oynayacak. TSİ, 20.55 ve 23.00'de başlayan karşılaşmalar, futbolseverler tarafından merakla takip ediliyor. 

Temsilcimiz Sivasspor'un, tüm UEFA maçları beIN SPORTS ekranlarından şifreli olarak yayınlanıyor. Yiğidoların bu maçlarını izleyebilmek için Digitürk aboneliğine ihtiyaç vardır. 

SİVASSPOR'UN FİKSTÜRÜ

1.hafta / 22 Ekim 22:00 Villarreal - Sivasspor

2.hafta / 29 Ekim 20:55 Sivasspor - Maccabi Tel Aviv

3.hafta / 5 Kasım 20:55 Sivasspor - Karabağ

4.hafta / 26 Kasım 20:55 Karabağ - Sivasspor

5.hafta / 3 Aralık 20:55 Sivasspor - Villarreal

6.hafta / 10 Aralık 23:00 Maccabi Tel Aviv - Sivasspor

Onur Çelik
Spor Editörü


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