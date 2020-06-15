Sivasspor Denizlispor maç sonucu | Sivasspor Denizlispor maç özeti

Sivasspor, koronavirüs salgını nedeniyle verilen aradan sonra, tekrar devam kararı verilen Süper Lig'in 27. haftasında Denizlispor'u ağırladı.

Sivasspor - Denizlispor maçı 45. dakikada Yatabare'nin attığı gol sonucunda 1-0 ev sahibi takımın üstünlüğüyle sona erdi.

Sivasspor, sahasında ağırladığı Denizlispor'u 1-0 yendi ve zirve iddiasını sürdürdü.

Yiğidolar'a 3 puanı getiren golü 45'de Mustapha Yatabare kaydetti. Horozlar, 44'de Zeki Yavru'nun kırmızı kart görmesi sebebiyle ikinci 45 dakikayı 10 kişi oynamak zorunda kaldı.

Galatasaray ve Beşiktaş'ın puan kayıpları yaşadığı haftada Denizli engelini aşan Rıza Çalımbay'ın ekibi, 52 puana yükseldi ve Trabzonspor ile Başakşehir'in ardından haftayı 3. sırada kapattı.

3 maç sonra kaybeden Denizlispor ise 31 puanla 11. sırada yer aldı.

Konuk ekipte Isaac Sackey, sakatlığı nedeniyle takımını yalnız bıraktı. Yiğidolar’da ise Goiano cezalı, Rybalka, Hakan Arslan ve Fernando ise sakat. Sakatlığını atlatan Mert Hakan ise sahaya ilk 11'de çıktı.

SİVASSPOR - DENİZLİSPOR MAÇINDAN DAKİKALAR

17. dakikada Mert Hakan Yandaş'ın ceza sahası dışından şutunda top direğin üstünden az farkla auta çıktı.

21. dakikada Olcay Şahan'ın sağdan ceza alanına ortasında Aissati'nin sert vuruşunda meşin yuvarlak kale direğinin yanından dışarı gitti.

29. dakikada Sacko'nun ceza sahasından vuruşunda kaleci Samassa topu kontrol etti.

40. dakikada Fatih Aksoy'un ceza alanı dışından aşırma vuruşunda meşin yuvarlak direğin üstünden auta çıktı.

Sivasspor, 45. dakikada öne geçti. Mert Hakan Yandaş'ın hafif sol çaprazdan kullandığı serbest vuruşta barajdaki oyunculardan seken topu altıpasta önünde bulan Yatabare, meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu: 1-0.

Mücadelenin ilk yarısını Sivasspor 1-0 önde tamamladı.

53'üncü dakikada sağdan Emre'nin ortasında arka direkte Erdoğan topu kontrol edip filelere gönderdi, ancak hakem elle oynama gerekçesi ile gol kararı vermedi.

56'ncı dakikada Rodellaga'nın kullandığı serbest vuruşta doğrudan kaleye giden topu Samassa üstten kornere çeldi.

74'üncü dakikada Fatih'in pasında ceza alanı dışından Kone şutunu çekti, kaleci Tolgahan topun sahibi oldu.

81'inci dakikada Fatih'in pasında soldan Yasin hareketlendi, ceza alanına ortaladığı topa Caner kafa vuruşunu yaptı, top üstten auta gitti.

Karşılaşma Demir Grup Sivasspor'un 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.