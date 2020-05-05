Sivas'ta 1 köy karantinaya alındı

SİVAS'ta koronavirüs tedbirleri kapsamında Akıncılar ilçesine bağlı Avşar köyü karantinaya alındı. Gölova ilçesine bağlı Boğazköy'ün karantinası ise kaldırıldı.

Sivas'ta salgının kontrol altına alınması için çalışmalar sürüyor. Sivas Valiliği'nden yapılan açıklamada, "Koronavirüs salgınının yayılarak vatandaşlarımızın hayatını tehdit etmesini engellemek ve köylerimizin sosyal izolasyonunu sağlamak üzere Akıncılar ilçesi Avşar köyü karantinaya alındı. Köye giriş ve çıkışlar yasaklanmıştır" denildi.

Öte yandan Gölova ilçesine bağlı Boğazköy de ise sosyal izolasyonun sağlanması nedeniyle 14 Nisan'dan itibaren uygulanan karantina kaldırıldı.

Kaynak: DHA