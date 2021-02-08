Sivas'ta 4.4, Kayseri'de 3.9 büyüklüğünde deprem!

Türkiye'nin iki ilinde iki korkutan deprem yaşandı. Sivas ve Kayseri'de gece saatlerinde meydana gelen deprem vatandaşları sokağa döktü. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) yaşanan depremleri sosyal medya hesabından duyurdu.

AFAD internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 01.01'de Gemerek ilçesinde 4,4 büyüklüğünde deprem kaydedildi. Depremin 16,68 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.

Kayseri'nin Sarıoğlan ilçesinde saat 03.03'te 3,9 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi. Depremin 13,79 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.