Sivas'ta 48 Avcının katılımıyla 248 keklik makalandı

Doğa Koruma ve Milli Parklar(DKMP) Sivas İl Müdürlüğü ile Keklik Sevenler Derneği arasında protokol imzalandı. İmzalanan protokol çerçevesinde 3 Nisan ve 12 Nisan tarihleri arasında keklik markalama metodu çalışmaları yapıldı. Markalama envanter metodu çalışmasına avcılık belgesi olan 48 yasal avcı katıldı. 248 adet kekliğin markalandığı çalışmada kaya kartalı, kızıl şahin, yaban tavşanı, tilki, yaban domuzu, atmaca, küçük akbaba, yaban keçisi ve kerkenez gibi yaban hayvanlarda gözlemlendi.

KAYNAK: İHLAS HABER AJANSI