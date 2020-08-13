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  3. Sivas'ta 58 yıllık destansı aşkı ''sesine aşık'' olarak sürdürüyor!

Sivas'ta 58 yıllık destansı aşkı ''sesine aşık'' olarak sürdürüyor!

Sivas'ta küçük yaşlarda görme yetisini kaybeden Turan Karakaş, 22 yaşında ''Sesine aşık oldum'' dediği Güler Karakaş’la geçen 58 yıllık beraberliği görenleri hayran bıraktı.

Sivas'ta merkeze bağlı Güney köyünde 6 aylıkken gözünde çıkan yara sonucu görme engelli olan destancılık yapan Turan Karakaş, 22 yaşında “Sesine aşık oldum” dediği Güler Karakaş’la evlendi. 58 yıldır devam eden bu aşklarını sürdüren çiftin hikayesi şimdilerde yeğen Mesut Karakaş tarafından yazılan kitapla okuyucularla buluşacak.

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13 Ağustos 2020 Perşembe 10:49
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