Sivas’ta 73 bin 500 öğrenci sınava girdi

Sivas Valiliği himayesinde İl Milli Eğitim Müdürlüğünce hayata geçirilen Kurslarda Öğretimin Planlanması ve Rehberlikte Üstünleşme (KÖPRÜ) Projesi kapsamında il genelindeki bütün ortaokul ve liselerde hazırbulunuşluk sınavı gerçekleştirildi. Sınava il genelinde 73 bin 500 öğrenci katıldı.

Sivas İl Milli Eğitim Müdürü Ebubekir Sıddık Savaşçı, Behrampaşa Ortaokulunu ziyaret ederek sınava giren öğrencilere başarılar diledi.

Ortaokul ve liselerde eğitim gören öğrencilere yönelik düzenlenen sınavın il genelinde sorunsuz bir şekilde tamamlandığını belirten İl Müdürü Savaşçı, sınavın düzenlenmesinde ve gerçekleştirilmesinde görev alan tüm öğretmenlere teşekkür etti.

Sınav ile ilgili değerlendirmelerde bulunan İl Müdürü Savaşçı, hazırbulunuşluk sınavı ile öğrencilerin mevcut durumunun değerlendirilmesinin yapılacağını dile getirdi.

"Elimizde somut veriler olacak"

İl Müdürü Savaşçı, "Bu sınav, öğrencilerimizin kazanım düzeyini ölçmek için büyük önem taşıyor. Sınav ile elde edeceğimiz veriler ışığında öğrencilerimizi destekleme ve yetiştirme kurslarında eğitime alacağız. Onların akademik yönden daha başarılı bireyler olarak yetişmesi için elimizde somut veriler olacak. Planladığımız sınav takvimine göre yıl içerisinde birçok sınav yaparak hangi noktaya geldiğimizi de tespit edeceğiz" dedi.

Sınav sonuçlarına online erişilebilecek

Sınav sonuçlarının proje kapsamında oluşturulan bir yazılım aracılığıyla ilan edileceğini dile getiren İl Müdürü Savaşçı, "Sonuçları kısa bir süre içerisinde kendi hazırladığımız yazılım üzerinden yayımlayacağız. Velilerimiz kendilerine verilecek şifre ile çocuklarının sınav sonuçlarını görebilecek. İl genelinde ortaokul ve lise düzeyinde düzenlenecek tüm ortak sınavlar bu yazılım üzerinden velilere duyurulacak. Velilerimiz, kısa süre içerisinde erişime açılacak olan www.sivasarge.meb.gov.tr/kopru web adresi üzerinden sınav sonuçlarına erişebilecekler" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA