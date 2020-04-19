Sivas’ta açık alanlarda da maske zorunluluğu getirildi

Sivas'ta açık alanlarda da maske takma zorunluluğu getirildi.

Sivas Valiliği tarafından ihtiyaç oranında halka dağıtılmak üzere mahalle ve köy muhtarlıklarında maske dağıtılmasının ardından açık alanlarda da maske takılması zorunlu hale getirildi. İl Hıfzıssıhha Kurulunun aldığı kararla vatandaşların konutlarından çıktıkları andan itibaren maske takmalarının zorunlu hale getirildiği açıklandı. Maskesiz sokağa çıkanlara Kabahatler Kanunu'nun 32. maddesi uyarında 392 TL idari para cezası uygulanacağı hatırlatıldı.

Kaynak: İHA