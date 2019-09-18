Sivas'ta Ahilik Haftası kutlandı

SİVAS'ta, 32'ncisi düzenlenen Ahilik Haftası törenle kutlandı. Şed kuşatma etkinliğinin yapıldığı törende "yılın ahisi" seçilen kaynak ustası Yunus Demir'e ödül verildi.

Sivas Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (SESOB) tarafından düzenlenen Ahilik Haftası kutlamaları Ahi Emir Ahmet Türbesi önünde kortej yürüyüşüyle başladı. Katılımcılar, Sivas Belediyesi Mehter Takımı eşliğinde Kongre Müzesi bahçesine kadar yürüdü. Daha sonra programa geçildi. Programa Sivas Valisi Salih Ayhan, Belediye Başkanı Hilmi Bilgin, İl Jandarma Komutanı Albay İdris Tataroğlu, SESOB Başkanı Beşir Köksal ve vatandaşlar katıldı. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan programda mehteran takımı konser verdi.

Törende konuşan Vali Salih Ayhan, "Ahiliğin Türk tarihi kadar eski olduğunu özellikle ifade etmek istiyorum. Osmanlı ve Selçuklu'nun esnaflık kültürünün özünde, birlik ve beraberliği sağlamada, ekonomik hayatı yönlendirmede çok özel bir misyonu vardır. Ahilik kültürünün devam etmesi lazım. Bugün eğer bu teşkilatlar varsa, odalar varsa, sivil toplum kuruluşları varsa bunun altında yatan neden ahilik kültürü ile ifade edilebilir. Devletin organları geçmişte kısmen alan hakimiyeti zayıfken insanların içindeki temel felsefe, ahlaki değerler, müşteri memnuniyeti, müşterinin hakkını hukukunu muhafaza noktasındaki bu teşkilatlar devletin güçlü olmasına vesile oluyordu. Geçmişte Osmanlı olsun, Selçuklu olsun bir yeri fethettikten sonra oraya çok kısa zamanda hakim olabiliyorsa, kendi anlayışını çok kolay benimsetebiliyorsa işte bunun ahilik kültürü ile alakalı olduğunu ifade etmek istiyorum. Anadolu'nun birlik ve beraberliğinin sağlanmasında o teşkilatlar çok önemli misyonlar yüklendi. Şimdiki tabirle ümmetin sırtından geçinen hortumculardan ziyade insanlara zanaatkarlığı öğreten bir yapıdır ahilik teşkilatı" dedi.

Konuşmaların ardından "Yılın Ahisi" seçilen kaynak ustası Yunus Demir'e ödülü verildi. Halk oyunları gösterilerinin ardından farklı mesleklerden odalar tarafından belirlenen esnafın yemin töreni yapıldı. Yemin töreninin ardından Kırşehir Ahi Şed Kuşatma ekibi tarafından gösteri sunuldu. Kutlama programı pilav ikramıyla sona erdi.

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DHA