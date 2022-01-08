Sivas'ta akılalmaz kaza! Yolcu otobüsü ve kamyonet birbirine girdi! Ölü ve yaralılar var!

Sivas'ta meydana geldiği öğrenilen kazada, Gaziantep'ten Trabzon'a istikametine doğru hareket eden Lüks Kahramanmaraş Turizm firmasına ait yolcu otobüsü, Sivas-Erzincan kara yolu Kemreli köyü yakınlarında bulunan kamyonetle çarpıştı. Çarpışmanın ardından olay yerine sağlık ekipleri sevk edilerek araçlarda bulunan vatandaşlara müdahale etti.

2 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Yapılan incelemelerde kamyonette bulunan 2 vatandaşın çarpışmanın ardından olay yerinde hayatını kaybettiği öğrenildi. Kaza sonucu yoldan çıkarak şarampole inen otobüste bulunan 19 yolcunun ise yaralandığı bilgisi paylaşıldı.

3 YARALININ DURUMU AĞIR

Sağlık ekiplerinin müdahale ettiği yaralıların olayda, bölgeye gelen ambulanslara alınan yaralıların çevredeki çeşitli hastanelere sevk edilerek tedavilerine devam edildiği öğrenildi. İmranlı Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan 3'ünün durumunun ağır olduğu ve bu nedenle Sivas'a sevk edildiği ifade edildi. Emniyet ekipleri kazayla ilgili soruşturma başlattı.