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Sivas'ta akılalmaz kaza! Yolcu otobüsü ve kamyonet birbirine girdi! Ölü ve yaralılar var!

Sivas'ta bir yolcu otobüsüyle kamyonet çarpıştı. Yapılan ilk incelemelere göre kazada 2 kişi hayatını kaybederken , 3'ü ağır 19 kişi yaralandı.

Sivas'ta akılalmaz kaza! Yolcu otobüsü ve kamyonet birbirine girdi! Ölü ve yaralılar var!

Sivas'ta meydana geldiği öğrenilen kazada, Gaziantep'ten Trabzon'a istikametine doğru hareket eden Lüks Kahramanmaraş Turizm firmasına ait yolcu otobüsü, Sivas-Erzincan kara yolu Kemreli köyü yakınlarında bulunan kamyonetle çarpıştı. Çarpışmanın ardından olay yerine  sağlık ekipleri sevk edilerek araçlarda bulunan vatandaşlara müdahale etti.

Sivas'ta akılalmaz kaza! Yolcu otobüsü ve kamyonet birbirine girdi! Ölü ve yaralılar var!

2 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Yapılan incelemelerde kamyonette bulunan 2 vatandaşın çarpışmanın ardından olay yerinde hayatını kaybettiği öğrenildi. Kaza sonucu yoldan çıkarak şarampole inen otobüste bulunan 19 yolcunun ise yaralandığı bilgisi paylaşıldı.

Sivas'ta akılalmaz kaza! Yolcu otobüsü ve kamyonet birbirine girdi! Ölü ve yaralılar var!

3 YARALININ DURUMU AĞIR

Sağlık ekiplerinin müdahale ettiği yaralıların olayda, bölgeye gelen ambulanslara alınan yaralıların çevredeki çeşitli hastanelere sevk edilerek tedavilerine devam edildiği öğrenildi. İmranlı Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan 3'ünün durumunun ağır olduğu ve bu nedenle Sivas'a sevk edildiği ifade edildi. Emniyet ekipleri kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Sivas'ta akılalmaz kaza! Yolcu otobüsü ve kamyonet birbirine girdi! Ölü ve yaralılar var!

Ramazan Sarı
Spor Editörü
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