Sivas’ta bir köyde karantina kaldırıldı

Sivas'ın Gölova ilçesi Boğazköy köyünde korona virüs önlemleri kapsamında uygulanan karantina kaldırıldı.

Sivas Valiliğinden yapılan açıklamada, "Korona virüs (Covid-19) salgının yayılarak vatandaşlarımızın hayatını tehdit etmesini engellemek, toplum sağlığını korumak ve köylerimizin sosyal izolasyonlarına geçmelerini sağlamak için; ilimiz Gölova ilçesi Boğazköy köyünde uygulanan karantina sonrasında sosyal izolasyon sağlandığından, 4 Mayıs 2020 saat 23.59 itibariyle karantinanın kaldırılmasına karar verilmiştir" denildi.

Kaynak: İHA