Sivas'ta bir köye koronavirüs şoku! Giriş ve çıkışlar yasaklandı

Sivas'ın Yıldızeli ilçesine bağlı Aşağı Çakmak köyü İlçe Hıfzıssıhha Kurulu'nun aldığı kararla tedbirler kapsamında karantinaya alındı. Kentte karantinaya alınan köy sayısı, 7'ye çıktı.



Sivas Valiliği'nden yapılan açıklamada, "İlimiz Yıldızeli ilçesi Aşağı Çakmak köyü bugün itibariyle İlçe Hıfzıssıhha Kurulu'nca karantina kararı alınarak, köye giriş ve çıkışlar yasaklanmıştır" denildi.



Karantinaya alınan köydeki vatandaşların ihtiyaçlarının Vefa Sosyal Destek ekiplerince karşılanacağı bildirildi. Kent genelinde karantinaya alınan köy sayısı 7'ye yükseldi.

İlimiz Yıldızeli ilçesi Aşağı Çakmak köyü 25.07.2020 (bugün) tarihi itibariyle İlçe Hıfzıssıhha Kurulunca KARANTİNA kararı alınarak, köye giriş ve çıkışlar yasaklanmıştır.



✅ TEDBİR VAR

❎ PANİK YOK pic.twitter.com/3Cq0hWnSl8 — Sivas Valiliği (@sivasvaliligi) July 25, 2020

25 TEMMUZ CORONA VİRÜS TABLOSU| VAKA SAYISI KAÇ OLDU BUGÜN?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın koronavirüs salgının Türkiye'deki son durumuna ilişkin günlük olarak yaptığı paylaşımda ''Son 1 haftada PNÖMONİLİ hasta sayısı ORANI en çok azalan illerimiz: Artvin, Muş, Denizli, Düzce, Erzurum. En çok artan illerimiz: Isparta, Kocaeli, Mardin, Karaman. Sebebi ne olursan olsun, başkalarının ihmali, tedbirlerin terkine gerekçe kabul edilmemeli.'' ifadelerine yer verdi.

DÜNYADA SON DURUM

Çin'in Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde ortaya çıkan ve yayılan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tespit edilen kişi sayısı dünya genelinde 15 milyon 947 bin 644’e ulaştı.

Kovid-19 görülen ülke ve bölgelerdeki yeni vakalara ilişkin güncel verilerin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, dünya genelinde virüs nedeniyle 642 bin 829 kişi öldü, virüs saptanan 9 milyon 743 bin 602 kişi sağlığına kavuştu.

Dünyada tedavisi süren 5 milyon 561 bin 213 aktif vaka bulunuyor.