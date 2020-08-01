Sivas'ta bu görüntüler pes dedirtti! İneği traktörün arkasına asıp sürükledi

Sivas'ta kurbanlık ineği traktörün arkasına asarak evine götüren bir kişi, sosyal medyada büyük tepki çekti. Cep telefonuyla çekilen bu görüntülerin sosyal medyada paylaşılmasının ardından Sivas Valisi Salih Ayhan kişiyle ilgili gerekli işlemlerin uygulandığının haberini verdi.

Kurbanlık ineği ayağından bir traktörün arkasına asarak trafikte ilerleyen sürücünün görüntüleri sosyal medyada paylaşıldı. Görüntüleri çeken kişi, kurbanlığa işkence uygulayan kişinin bulunup cezalandırılması için paylaşımında Sivas Valisi Salih Ayhan’ı da etiketledi. Paylaşımda bulunan kişi, “Burası Sivas Beypınar köyü. Burası Türkiye. Bu ilkelliği sorgulayın, bu vahşeti kabul etmeyin. İhbar etsem ne yapılacak. Hayvana yaptığı işkencenin karşılığını misliyle çeksin insan. Utanıyorum” şeklinde çağrıda bulundu.





''GEREKLİ CEZAİ İŞLEM UYGULANDI''

Görüntünün sosyal medyada paylaşılmasının ardından kısa bir süre geçmişti ki Sivas Valisi Salih Ayhan bir paylaşımda bulunarak, söz konusu şahsın bulunup cezalandırıldığını duyurdu. Ayhan, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

“Sosyal medya üzerinden bize yansıyan bu kabul edilemez görüntünün faili tespit edilmiş olup, gerekli cezai işlem uygulanmıştır. Hiçbir aklın ve vicdanın sindiremeyeceği bu görüntülerin yaşanmaması için hassasiyetle konuyu bizlere ulaştıran vatandaşımıza teşekkür ediyorum.”

Kişinin kimliği ise ifşa edilmedi.