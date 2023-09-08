Sivas’ta bulundu, binlerce yıllık olduğu düşünülüyor

Sivas'ın Gemerek ilçesinde binlerce yıllık mamut ya da file ait olabileceği düşülen kemik parçaları bulundu.

İhlas Haber Ajansı
İHA Ajans Haberi
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Sivas’ta bulundu, binlerce yıllık olduğu düşünülüyor

Sivas'ın Gemerek ilçesinde binlerce yıllık mamut ya da file ait olabileceği düşülen kemik parçaları bulundu.

Sivas'ın Gemerek ilçesi Keklicek köyünde yaşayan Ali Öztürk, köyün arazisine çeşme yaptırmak istedi. Çeşme yaptıracağı alanı bulan Öztürk, çeşmeyi yaptırdıktan sonra arazide gezinirken gördükleri karşısında hayrete düştü. Kayanın zamanla oyulmuş yerinde kemik parçası olduğunu gören Öztürk, yakından incelediğinde kemiğin adeta taşlaşmış olduğunu fark etti. Öztürk, daha önce köy civarında dinozor kemiği bulunduğunu belirterek, kaya içinde bulunan kemiğin de mamut ya da fil gibi farklı bir hayvana ait olabileceğini söyledi. İnsan baldırından kalın olan kemik parçalarının milyon yıllık olabileceğini belirten Öztürk, kemik parçalarının incelenmesini istiyor.

"Binlerce yıllık olma ihtimali var"

Köy sakini Ali Öztürk, bulduğu kemik parçalarının milyon yıllık olma ihtimalinin olduğunu söyleyerek, "Çeşme yaptırmak için buralara gelmiştik. Köyümüzün arazisi. Çeşme yaptıktan sonra ben arazide gezerken kayanın içinde kemik olduğunu tespit ettim. Bu kemiğin çok yaşlı olduğunu zannediyorum. Taşlaşmış zarar vermedim. Mamut olabilir daha önce buralarda dinozor kemiği bulunduğu söyleniyor. Yetkililerin araştırmasını istiyorum. İnsan baldırından kalın bir kemik. Milyon yıllık fosildir bu. Çünkü bir kayanın oluşumu milyon yıla takabil ediyor. Buda kayanın içinde kaldığına göre taşlaştığına göre milyon yıllık olma ihtimali var" dedi.

Sivas’ta bulundu, binlerce yıllık olduğu düşünülüyor

Sivas’ta bulundu, binlerce yıllık olduğu düşünülüyor

Sivas’ta bulundu, binlerce yıllık olduğu düşünülüyor

Sivas’ta bulundu, binlerce yıllık olduğu düşünülüyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)

KAYNAK: İHA

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