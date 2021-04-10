Sivas'ta buzlanma faciaya yol açtı, itfaiye aracı yoldan çıktı: 2'si ağır 5 yaralı

Alınan bilgilere göre kaza Sivas Karaçayır köyü mevkiinde meydana geldi. Bir köyde yangın olduğuna ilişkin ihbarı alan Sivas Belediyesi itfaiye ekipleri sürücüsünün adı öğrenilemeyen 58 AT 105 plakalı Ford marka itfaiye aracıyla, Karaçayır mevkiine geldikleri sırada buzlanma nedeniyle yoldan çıktı .Kazada 2’si ağır 5 itfaiye eri yaralandı.

İNCELEME BAŞLATILDI

Kazanın bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda 112 Acil Servis ekibi , AFAD, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından kentte bulunan çeşitli hastanelere kaldırılırken jandarma ekipleri kaza ile ilgili inceleme başlattı.