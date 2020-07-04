Sivas'ta can pazarı: 2 ölü,2 ağır yaralı

Can pazarının yaşandığı kaza Yıldızeli ilçesinde meydana geldi.Mehmet Kaya (48) yönetimindeki 60 ZP 045 plakalı otomobil ile Murat Tike (24) idaresindeki 58 DC 887 plakalı otomobil, Sivas-Ankara kara yolunun Tokat yol ayrımı kavşağında çarpıştı.

OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİLER

Kazada sürücü Kaya ile aracında bulunan Muharrem Derin (46) olay yerinde hayatını kaybetti.

2 KİŞİ AĞIR YARALANDI

Diğer araç sürücüsü Tike ile otomobilinde bulunan Emine Şimşek (21) ağır yaralandı.

Yaralılar Numune hastanesinde tedavi altına alındı.

Kaya ve Derin'in cenazesi ise otopsi işlemleri için Yıldızeli Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.