Sivas’ta Canlı Hayvan ve Ot Borsası protokolü imzalandı

Sivas Valiliği başta olmak üzere, ilgili kurumlar ile Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) arasından Sivas Canlı Hayvan ve Ot Borsası Yapım ve İşletme protokolü imzalandı.

Sivas Kongresinin 100. Yılı etkinlikleri kapsamında TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu bir dizi ziyaretlerde bulunmak üzere Sivas'a geldi. Sivas Valiliğini ziyaret eden Hisarcıklıoğlu, Valilik şeref defterini imzaladı. Daha sonra Canlı Hayvan ve Ot Borsası Yapım ve İşletme protokolü töreni için Valililik Dr. Hasan Canpolat salonuna geçildi.Protokol imzalama törenine Sivas Belediye Başkanı Hilmi Bilgin, Sivas Ziraat Odası Başkanı Hacı Çetindağ ve ilgili kurum yetkilileri de katıldı.

Burada konuşma yapan Sivas Valisi Salih Ayhan, hem belediye hem de valilik olarak tarım ve hayvancılık anlamında çok güzel çalışmalar yapmakta olduklarını dile getirerek, "Türkiye'ye örnek olacak bir yapı kurmaya çalışıyoruz ve tabiri caizse kurduk. SİVTAŞ diye çok güzel bir şirket kurduk. Çiftçimize katkı sağlamaya çalışıyoruz. Çiftçilerimizin maliyetini azaltmaya çalışıyoruz. Tarım ve Hayvancılık ile ilgili Sivas Türkiye'ye örnek bir model kuracak. Sivas Canlı Hayvan Pazarı ve Ot Borsası'nın yapım ve işletme protokolü yapımı ile ilgili çalışmamız 6-7 aydır devam etmektedir. Tarımda ilimizi kaba yem açısından beslemek hem de sektörü dizayn etme hem de hayvan ticareti noktasında tekelden yönetme mantığını da devreye sokacağız "dedi.

TOBB Başkanı Rıfat Hisarcıklıoğlu, ise şunları söyledi, " Sivas Ticaret Borsasının yıllardır hayaliydi. Sivas için aslında bir vizyon projesiydi. Burada Valimizin, Belediye Başkanımızın çok büyük katkıları var. Eğer onların katkısı olmazsa Sivas Ticaret Borsamızın Sivas ekonomisine kazandıracağı Canlı Hayvan Pazarı ve Ot Borsasının bugün imzasını gerçekleştiremezdik. TOBB olarak da bizde hukuk kanunları ile bize verilen yetki çerçevesinde bizde buraya katkı yapmak isteriz."şeklinde konuştu.

Konuşmaların ardından Canlı Hayvan Pazarı ve Ot Borsası protokol imzalama töreni gerçekleştirildi.

Kaynak: İHA