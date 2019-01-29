Sivas’ta çiftçilere peynir eğitimi

Sivas'ta merkeze bağlı Alahacı köyünde açılan kursta çiftçilere peynir eğitimi veriliyor.

Sivas Tarım ve Orman İl Müdürü Seyit Yıldız, İŞKUR İl Müdür Vekili Aydın Karahan ile birlikte Alahacı köyünde açılan peynir üretim kursunu ziyaret etti.

İŞKUR İl Müdür Vekili Aydın Karahan,"İŞKUR olarak istihdam kurumuyuz, bizim bu gibi eğitimlerdeki amacımız istihdamı artırmak. Kurs bittikten sonra bu işi ticarete döküp ailenize katkı sunmanız bizim temel amacımız. Kurs süresince yaptığınız peynirlerinize baktığımızda çok güzel ürünler çıkarttığınızı görüyoruz, bu ürünler köyün içinde kalmasın hem köyünüzün tanıtımını yaparsınız hem de ailenize katkıda bulunabilirsiniz. Katılımlarınızdan dolayı hepinize teşekkür ediyorum." dedi.

Tarım ve Orman İl Müdürü Seyit Yıldız da,"Bu gibi kurslarımızın en iyi tarafı hizmetin kursiyerlerimizin ayağına gelmesidir. Bu kursları açarken İŞKUR İl Müdürlüğü'nün ve Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğünün de önemli katkıları var, katkılarından dolayı çok teşekkür ediyoruz. Bizim kurum olarak en önemli görevlerimizden bir tanesi eğitim, il müdürlüğü olarak il merkezi, ilçe merkezi ve köylerimizde eğitim faaliyetlerimiz devam ediyor. Amacımız kırsalda yaşayan insanlarımızın ürün çeşitliliğini artırarak, katma değeri daha yüksek ürünler elde ederek gelir ve refah seviyelerini yükseltmek. Aldığınız bu eğitimler aile bütçenize katkı sağladığı gibi aynı zamanda bakanlığımız tarafından yürütülen hibe programlarında size avantaj sağlayacaktır. Yoğun katılımlarınızdan dolayı hepinize teşekkür ediyorum." dedi.

Peynir üretim kursunda kursiyerlere; iş sağlığı ve güvenliği, sütün işlemeye kabulü, sütün işlemeye hazırlanması, personel hijyeni, işletmelerde temizlik ve dezenfeksiyon, gıdalarda ambalaj kontrolü, gıda ambalajlarında etiket ve işaretleme kontrolü, gıdalarda depo ve sevkiyat kontrolleri, gıda kalite karakteristikleri konularında eğitim veriliyor. Ayrıca beyaz peynir, kaşar peynir, tel peynir, urfa peyniri, çörekotlu peynir, otlu peynir, hellim peyniri, mozzarella peyniri, dil peyniri, çerkez peyniri, mihalıç peyniri, Kars gravyer peyniri, örgü peynir, çeçil peyniri ve tulum peyniri üretimi uygulamalı olarak anlatılıyor.

Kaynak: İHA