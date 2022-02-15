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  3. Sivas'ta dehşete düşüren olay! Babası vücudu parçalara ayrılmış, oğlu ise çıplak ve donmuş halde ölü bulundu

Sivas'ta dehşete düşüren olay! Babası vücudu parçalara ayrılmış, oğlu ise çıplak ve donmuş halde ölü bulundu

Sivas'ın İmranlı ilçesinde Musa Karapınar isimli vatandaş evinde vücudu parçalara ayrılmış şekilde, oğlu Özer Karapınar ise evlerinin bahçesinde donarak ölü bulundu.

Sivas'ta dehşete düşüren olay! Babası vücudu parçalara ayrılmış, oğlu ise çıplak ve donmuş halde ölü bulundu

Alınan bilgiler göre olay dün öğle saatlerinde ilçeye bağlı Eskikapımahmut köyündeki bir evde meydana geldi. Psikolojik sorunları olduğu öne sürülen ve hayvancılıkla uğraşan Özer Karapınar, köylüler tarafından evinin bahçesinde çıplak halde hareketsiz şekilde bulundu. Durumu gören köylülerin durumu bildirmesi üzerine olay yerin Jandarma ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Özer Karapınar'ın donarak yaşamını yitirdiği belirlenirken eve giren Jandarma ekipleri şoke eden bir durumla karşı karşıya kaldı. 

Sivas'ta dehşete düşüren olay! Babası vücudu parçalara ayrılmış, oğlu ise çıplak ve donmuş halde ölü bulundu

BABANIN VÜCUDU PARÇALANMIŞ, BAŞI BEDENİNDEN AYRILMIŞ

Ekipler, Özer Karapınar'ın babası Musa Karapınar'ı vücudu parçalara ayrılmış şekilde ölü buldu. Karapınar'ın bedeninden ayrılmış olan başının kayıp olduğu belirtildi.

Sivas'ta dehşete düşüren olay! Babası vücudu parçalara ayrılmış, oğlu ise çıplak ve donmuş halde ölü bulundu

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Olay yerindeki inceleme sonrası baba ve oğlun cansız bedenleri İmranlı Devlet Hastanesi'ne morguna kaldırılırken  İl Jandarma Komutanlığı’na bağlı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) olayla ilgili soruşturma başlattı.

Sivas'ta dehşete düşüren olay! Babası vücudu parçalara ayrılmış, oğlu ise çıplak ve donmuş halde ölü bulundu

Bölge Gündem Editör Ekibi
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