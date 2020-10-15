Sivas'ta dikilen her fidanda bir şehit anıldı!
Sivas’ın Çongar köyünde iki arkadaş gelecek nesillere vatan ve doğa sevgisini aşılamak için 15 dönümlük araziye fidanlarla ay yıldızı resmetti. Turan Demirci ve Gazi Cemalettin Aksu isimli bu kişiler, köylülerin yardımıyla diktikleri her bir fidana bir şehidin ismi vererek 6 ayda 3 bin adet fidan dikmeyi başardı.
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15 Ekim 2020 Perşembe 12:00
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