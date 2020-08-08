Fenerbahçe'nin 5. transferi Sinan Gümüş!Beyrut'taki patlama sonucu 60'dan fazla kişi kayıp!İşte 8 Ağustos günün spor manşetleri! Haftanın önemli spor gelişmeleriManisa'da mobilya fabrikasında yangın!Ahmet Ağaoğlu'ndan, Uğurcan'a: "İnsan giderken bir veda eder, helallik ister”Sivas'ta feci kaza: 3 ölü 1 yaralıManchester City, Real Madrid'i geçerek turladı: 2-1Lyon'u 2-1 deviren Juventus'a, galibiyet yetmedi!Meteoroloji'den hafta sonu uyarısı! bölge bölge fırtına ve yağmur bekleniyorFransa'da koronavirüsten hayatını kaybedenlerin sayısı 30 bin 324'e yükseldi
İstanbul27 °C
  1. HABERLER
  2. GÜNDEM
  3. Sivas'ta feci kaza: 3 ölü 1 yaralı

Sivas'ta feci kaza: 3 ölü 1 yaralı

Sivas'ta kargo kamyonuyla hafif ticari araç çarpıştı. Şiddetli çarpışma sonucu kamyon sürücüsü Bülent Çoşkun (41) ve ticari araçta bulunan Fırat Taşkın (35) ile aynı araçtaki Yetkin Çimenli (32) hayatını kaybetti.

Sivas'ta feci kaza: 3 ölü 1 yaralı

Kayseri-Malatya kara yolunun Gürün ilçesi yakınlarında 42 yaşındaki Bülent Çoşkun idaresindeki 44 AY 966 plakalı kargo kamyonuyla 35 yaşındaki Fırat Taşkın yönetimindeki 34 LJ 4155 plakalı hafif ticari araç kafa kafaya çarpıştı.

Sürücü Taşkın ile aynı araçtaki 31 yaşındaki Yetkin Çimenli, kaza yerinde yaşamını yitirdi.

Kamyonda sıkışan sürücü Coşkun, Gürün Belediyesi ile Pınarbaşı Belediyesi itfaiyesi ekiplerince araçtan çıkarılarak Gürün Devlet Hastanesine kaldırıldı.

DOKTORLARIN TÜM MÜDAHALELERİNE RAĞMEN KURTARILAMADI

Sürücü Coşkun, hastanedeki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Kazada yaralanan Ferhat Aslantaş, aynı hastanede tedavi altına alındı. 

Gülistan Başköy
Gündem Editörü


GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
HABERE YORUM KAT