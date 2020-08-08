Sivas'ta feci kaza: 3 ölü 1 yaralı
Sivas'ta kargo kamyonuyla hafif ticari araç çarpıştı. Şiddetli çarpışma sonucu kamyon sürücüsü Bülent Çoşkun (41) ve ticari araçta bulunan Fırat Taşkın (35) ile aynı araçtaki Yetkin Çimenli (32) hayatını kaybetti.
Kayseri-Malatya kara yolunun Gürün ilçesi yakınlarında 42 yaşındaki Bülent Çoşkun idaresindeki 44 AY 966 plakalı kargo kamyonuyla 35 yaşındaki Fırat Taşkın yönetimindeki 34 LJ 4155 plakalı hafif ticari araç kafa kafaya çarpıştı.
Sürücü Taşkın ile aynı araçtaki 31 yaşındaki Yetkin Çimenli, kaza yerinde yaşamını yitirdi.
Kamyonda sıkışan sürücü Coşkun, Gürün Belediyesi ile Pınarbaşı Belediyesi itfaiyesi ekiplerince araçtan çıkarılarak Gürün Devlet Hastanesine kaldırıldı.
DOKTORLARIN TÜM MÜDAHALELERİNE RAĞMEN KURTARILAMADI
Sürücü Coşkun, hastanedeki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Kazada yaralanan Ferhat Aslantaş, aynı hastanede tedavi altına alındı.