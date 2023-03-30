Sivas'ta feci kaza: Ölü ve yaralılar var

Sivas'ın Zara ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 8 kişi yaralandı.

Melahat Ersoy
Editör
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Sivas'ta feci kaza: Ölü ve yaralılar var

Edinilen bilgilere göre kaza gece saatlerinde Sivas-Erzincan kara yolunun Zara ilçesi yakınlarıda meydana geldi. Kazada, F.A. (44) yönetimindeki 01 KY 206 plakalı hafif ticari araç sürücüsü buzlanan yolda direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak takla attı.

1 KİŞİ KURTARILAMADI

Kazanın bildirilmesi üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi yönlendirildi. Kazada, ticari araçta bulunan Özbekistan uyruklu B.M. (35), M.S. (36), Y.E. (56), M.E. (24), İ.İ. (20), V.Y. (62), A.S. (44) ve C.İ. (37) yaralandı. Hastaneye kaldırılan yaralılardan C.İ. müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Ekipler olayla ilgili inceleme başlattı.

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