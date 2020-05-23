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  3. Sivas'ta feci kaza! Tır ile çarpışan otomobil hurdaya döndü

Sivas'ta feci kaza! Tır ile çarpışan otomobil hurdaya döndü

Sivas’ta Sivas-Erzincan karayolu Numune Hastanesi kavşağında tır ile otomobil çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında hurdaya dönen otomobilde bulunan 2 kişi ve tır şoförü yaralandı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken olay yerine gelen yakınlarını polis ekipleri sakinleştirdi.

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23 Mayıs 2020 Cumartesi 09:13

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