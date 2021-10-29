Sivas'ta feci kaza! Tur minibüsü devrildi! 1 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda yaralı var

Sivas, Kangal'da meydana gelen kazada N.A. yönetimindeki 55 AAD 524 plakalı tur midibüsü, Sivas-Malatya kara yolunun Kangal ilçesi girişinde yağışlı hava nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkarak devrildi.

Kazada midibüste bulunan doktor Hasan Hüseyin Saltık (67) hayatını kaybetti, yaralanan 24 kişi ambulanslarla ilçe hastanesine kaldırıldı.

Midibüstekilerin sağlık çalışanları olduğu ve bir tur kapsamında Samsun'dan Güney Doğu illerine gittikleri öğrenildi.