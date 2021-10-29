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Sivas'ta feci kaza! Tur minibüsü devrildi! 1 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda yaralı var

Sivas'ın Kangal ilçesinde N.A. yönetimindeki 55 AAD 524 plakalı tur midibüsünün devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 24 kişi yaralandı.

Sivas'ta feci kaza! Tur minibüsü devrildi! 1 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda yaralı var

Sivas, Kangal'da meydana gelen kazada N.A. yönetimindeki 55 AAD 524 plakalı tur midibüsü, Sivas-Malatya kara yolunun Kangal ilçesi girişinde yağışlı hava nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkarak devrildi.

Kazada midibüste bulunan doktor Hasan Hüseyin Saltık (67) hayatını kaybetti, yaralanan 24 kişi ambulanslarla ilçe hastanesine kaldırıldı.

Sivas'ta feci kaza! Tur minibüsü devrildi! 1kişi hayatını kaybetti, çok sayıda yaralı var

Midibüstekilerin sağlık çalışanları olduğu ve bir tur kapsamında Samsun'dan Güney Doğu illerine gittikleri öğrenildi.

Sivas'ta feci kaza! Tur minibüsü devrildi! 1kişi hayatını kaybetti, çok sayıda yaralı var

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