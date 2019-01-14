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  3. Sivas'ta fuhuş operasyonu: 4'ü kadın 5 kişiye gözaltı (2)

Sivas'ta fuhuş operasyonu: 4'ü kadın 5 kişiye gözaltı (2)

Cumhuriyet Savcılığındaki sorgularının ardından mahkemeye sevk edilen şüphelilerden adliye girişinde basın mensuplarına "Çek çek geliyorum. Çek lan...

Sivas'ta fuhuş operasyonu: 4'ü kadın 5 kişiye gözaltı (2)

2 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Cumhuriyet Savcılığındaki sorgularının ardından mahkemeye sevk edilen şüphelilerden adliye girişinde basın mensuplarına "Çek çek geliyorum. Çek lan çek, soyunayım valla. Çek çek" diye bağıran Hazal Ç., ile İrem C. tutuklanarak cezaevine gönderildi. Diğer şüpheliler ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

DHA

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