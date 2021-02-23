Sivas’ta gece saatlerinde korkutan deprem!

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı tarafından açıklanan verilere göre; Gece yarısından sonra 01.42'de 3.8 şiddetinde deprem meydana geldi.Deprem ilçelerden çok merkezde hissedildi.

Depremin ise derinliği 6.98 km olarak açıklandı. Şuana kadar herhangi bir aksilik ile karşılanmadığı öğrenildi.