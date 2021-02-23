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Sivas’ta gece saatlerinde korkutan deprem!

AFAD'ın verilerine göre; Sivas kent merkezinde saat 01.42'de 3.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Sivas’ta gece saatlerinde korkutan deprem!

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı tarafından açıklanan verilere göre; Gece yarısından sonra  01.42'de 3.8 şiddetinde deprem meydana geldi.Deprem ilçelerden çok merkezde hissedildi.

Depremin ise derinliği 6.98 km olarak açıklandı. Şuana kadar herhangi bir aksilik ile karşılanmadığı öğrenildi.

 

Damla Korkmaz
Güncel Olaylar Editörü
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