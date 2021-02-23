Sivas’ta gece saatlerinde korkutan deprem!
AFAD'ın verilerine göre; Sivas kent merkezinde saat 01.42'de 3.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı tarafından açıklanan verilere göre; Gece yarısından sonra 01.42'de 3.8 şiddetinde deprem meydana geldi.Deprem ilçelerden çok merkezde hissedildi.
Depremin ise derinliği 6.98 km olarak açıklandı. Şuana kadar herhangi bir aksilik ile karşılanmadığı öğrenildi.
#Deprem— AFAD Deprem (@DepremDairesi) February 22, 2021
Büyüklük : 3.8 (Mw)
Yer : Merkez (Sivas)
Tarih-Saat : 23.02.2021, 01:42:31 TSİ
Enlem : 39.6523 N
Boylam : 37.3568 E
Derinlik : 6.98 km
Detay : https://t.co/oaCbdkMrcX@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi