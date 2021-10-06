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Sivas'ta gölde yaşanan çevre felaketi! Göl ölü balıklarla doldu

Sivas'taki Ulaş Gölü’nde sular çekildi ve toplu balık ölümleri meydana geldi.

Sivas'ta gölde yaşanan çevre felaketi! Göl ölü balıklarla doldu

Sivas'ın Ulaş ilçesinde bulunan gölde tam tabiriyle çevre felaketi gerçekleşiyor. Ulaş Gölü, 2016 senesinde “Ulusal Öneme Haiz Sulak Alan” tescillenmişti.

Ancak şu anda bilinçsiz sulama ve kuraklık sebebiyle alarm vermiş durumda. Sudaki oksijen yetersizliği yüzünden toplu balık ölümleri gerçekleşiyor. Gölde sular çekilirken yüzlerce balık ölü bir şekilde kıyıya vuruyor. Drone ile çekilen ölü balık fotoğrafları görenleri ürküttü.

Sivas'ta gölde yaşanan çevre felaketi! Göl ölü balıklarla doldu

ÇEKİLME ÇOK OLDU

Suda balık ölümlerinin yaşandığını belirten ilçe sakinlerinden Gökhan Güneş, iklim değişikliği sebebiyle suda oldukça fazla bir çekilme gerçekleştiğini belirtti. Bilinçsiz sulamanın da katkısının olduğunu belirten Güneş, göle bağlantı olan suda da azalma olmasıyla su çekilmesi ve balık ölümlerinin yaşandığını söyledi. 

ZAMANLA ÖLÜMLER BİTECEK

Şu an su kaynağının güçlendirilerek su oranının çoğaltılmasına başlandığını söyledi. Bir müddet daha balık ölümlerinin devam edeceğini belirten Güneş, sudaki oksijen oranının yükselmesi ile zamanla ölümlerin de biteceğini düşündüklerini belirtti. 

Sivas'ta gölde yaşanan çevre felaketi! Göl ölü balıklarla doldu

TEKRAR OLURSA KOKUDAN DURULMAZ

Sıcaklıkların şu anda döneme bağlı olarak düşük olduğu için bizi rahatsız etmediğini söyleyen Güneş, sıcaklıklar tekrar yükseldiği zaman balçık kokusu ve balık ölümlerine bağlı olarak artan kokulardan herkesin rahatsız olacağını ifade etti. Doğayı ve çevreyi korumamız, suları idareli kullanmamız gerektiğini söyleyen Güneş; doğayı çocuklarımıza miras bırakacağımızı belirtti. 

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