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  3. Sivas'ta hafif ticari araç bariyerlere çarptı: 9 Suriyeli yaralandı

Sivas'ta hafif ticari araç bariyerlere çarptı: 9 Suriyeli yaralandı

Sivas'ın Koyulhisar ilçesinde hafif ticari aracın bariyerlere çarpması sonucu meydana gelen kazada 9 kişi yaralandı.

Sivas'ta hafif ticari araç bariyerlere çarptı: 9 Suriyeli yaralandı

Alınan bilgilere göre kaza Koyulhisar ilçesi   D-100 kara yolu Yukarıkale Mahallesi yakınlarında meydana geldi.  Suriye uyruklu Mustafa Abdo Yusuf (23) idaresindeki 34 ML 4036 plakalı hafif ticari araç bariyerlere çarptı. Kazada sürücü Mustafa Abdo Yusuf'un yanı sıra araçta bulunan Fatıma (24), Hayat (6), Almora (27) ve Zakaria Naif (36) ile Shukri (5), Zeynep (8), Ahmed (9) ve Adnan İbrahim (40) yaralandı.

Yaralılar olay yerine gelen ambulanslarla Suşehri ve Koyulhisar'daki hastanelere kaldırıldı.

Sivas'ta hafif ticari araç bariyerlere çarptı: 9 Suriyeli yaralandı

Tayfun Altuntaş
Editör
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