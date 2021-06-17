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Sivas'ta hareketli dakikalar, eski eşini rehin aldı

Sivas Akdeğirmen Mahallesi'nde uzaklaştırma kararı olan sahış, eski eşini rehin aldı. Olay yerine çok sayıda Özel Harekat Polisi sevk edildi.

Sivas'ta hareketli dakikalar, eski eşini rehin aldı

Sivas’ta uzaklaştırma kararı olduğu öğrenilen şahıs eski eşi olduğu iddia edilen kadını rehin aldı. Özel Harekat Polisi ekipleri operasyon başlattı. Edinilen bilgilere göre olay, sabah saatlerinde Akdeğirmen Mahallesi 9. Sokak'ta meydana geldi.

Sivas'ta hareketli dakikalar, eski eşini rehin aldı

Şahıs, koruma kararı olduğu öğrenilen ve eski eşi olduğu iddia edilen kadının Akdeğirmen Mahallesi'nde bulunan ikametine geldi.

Diğer Yandan bölgede silah seslerini duyan vatandaşlar polise haber verdi. Olay yerine çok sayıda polis, Polis Özel Harekat ve sağlık ekibi sevk edildi. Polis Özel Harekat ekipleri kurtarma operasyonu başlattı.

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