Sivas'ta HES kanalı patladı, araçlar sürüklendi: 6 yaralı (3)
Koyulhisar'da HES kanalının patlaması sonucu meydana gelen selin boyutu sabahın ilk ışıklarıyla birlikte net olarak ortaya çıktı.
HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ
Koyulhisar'da HES kanalının patlaması sonucu meydana gelen selin boyutu sabahın ilk ışıklarıyla birlikte net olarak ortaya çıktı. Ekiplerin saatlerce süren çalışması sonucu yol kısmen trafiğe açıldı. Sel, D-100 karayolunun yaklaşık 400 metrelik bölümünü çift yönlü olarak olumsuz etkiledi. Yapılan alan taramasında herhangi bir başka araca rastlanmadı. Bölgede çalışmalarda sona gelindi.
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DHA
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