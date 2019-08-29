Sivas’ta HES santralindeki su kanalı patladı

(SİVAS)İHA-Sivas'ın Koyul ilçesindeki HES Santralindeki kanal patladı. Olay sonrası D-100 karayoluna akan sular nedeniyle yoldaki araçlar su altında kaldı. Olay yerine çok sayıda UMKE, AFAD ve 112 sağlık ekibi sevk edildi. Olayda ölü ve yaralı olmasından endişe ediliyor.

Kaynak: İHA