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Sivas’ta HES santralindeki su kanalı patladı

(SİVAS)İHA-Sivas'ın Koyul ilçesindeki HES Santralindeki kanal patladı. Olay sonrası D-100 karayoluna akan sular nedeniyle yoldaki araçlar su altında kaldı.

Sivas’ta HES santralindeki su kanalı patladı

(SİVAS)İHA-Sivas'ın Koyul ilçesindeki HES Santralindeki kanal patladı. Olay sonrası D-100 karayoluna akan sular nedeniyle yoldaki araçlar su altında kaldı. Olay yerine çok sayıda UMKE, AFAD ve 112 sağlık ekibi sevk edildi. Olayda ölü ve yaralı olmasından endişe ediliyor.

Kaynak: İHA

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