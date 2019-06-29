Sivas’ta “İl Spor Merkezleri” açıldı

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen "İl Spor Merkezleri'nin" açılış programı Sivas'ta gerçekleştirildi.

Her yaz okulların tatil olmasıyla birlikte öğrencilere, deneyimli antrenörler nezaretinde spor yapma imkanı sağlayan "İl Spor Merkezleri" açılışına Vali Salih Ayhan, AK Parti Sivas Milletvekili Semiha Ekinci, Belediye Başkanı Hilmi Bilgin, Gençlik ve Spor İl Müdürü Erdoğan Tunç, diğer il protokolü, Gençlikspor Şube Müdürleri, kurum çalışanları, antrenörler ve sporcular katıldı.

4 Eylül Spor Salonu'nda gerçekleştirilen açılış töreni, Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Tunç: "Çalışmalar 2 ay sürecek"

Programın açılış konuşmasını yapan Gençlik ve Spor İl Müdürü Erdoğan Tunç, 2 ay boyunca yaz okulu çalışmalarını sürdüreceklerini ifade ederek; "81 yıl önce kurulan Spor Teşkilatımız, 81 yıldır ülkemizin sporuna hizmet etmeye devam ediyor. İlimizde bu anlamda üzerimize düşen görevi en iyi şekilde yerine getirebilmek için, sporu tabana yaymak adına spor organizasyonlarını yapmaya devam ediyoruz. Şuanda tüm ilçelerimiz dahil il spor merkezlerini açmış bulunuyoruz. Binlerce sporumuza belirlenen dallarda spor faaliyetleri ile iç içe olmaları için gayret sarf edeceğiz. 30 Ağustos'a kadar yaz spor okullarımız belirlenen spor merkezlerinde devam edecek. Gerek bizim tesislerimizde, gerek kamu kurum ve kuruşların tesislerinde gerekse spor kulüplerinin tesislerinde 2 ay boyunca gençlerimizi sporla iç içe yapmaya gayret edeceğiz. 81 yıl önce kurulan Spor Teşkilatımız o günden bugüne hiç hız kesmeden faaliyetlerini icra ediyor" dedi.

Ayhan: "Sivas spor alanında iyi noktaya geldi"

Daha sonra konuşan Vali Salih Ayhan da, Sivas'ın spor anlamında daha iyi bir noktaya geleceğini belirterek; "Çocuklarımızın kendilerini görebileceği çok güzel çalışmalar var. Sivas Gençlik ve Spor alanında hükumetimiz ve devletimizin yapmış olduğu çalışmalarla hakikaten çok iyi bir noktaya geldi. Biz de bundan sonra bir zihniyet dönüşümü yaşatarak bu spor salonlarının bu tesislerimizin içini hep beraber dolduracağız. 65 bin öğrenci 15 branşta akredite oldu ve çalışmalarımızı devam ettiriyoruz. Bu bir felsefemiz olacak. Her bir çocuğumuzun mutlaka bir spor dalıyla bütünleşmesini sağlayacağız. Bunu başaracağız. Sivas bu konuda örnek olacak. Biz buna inanıyoruz. Sporu bir yaşam felsefesi yapmak istiyoruz. Zamanın dikte ettiği enstrümanları yok etmeye çalışıyoruz. Tablet, telefon, televizyondan uzak bunların esiri olmayan donanımlı çocuklar istiyoruz. Biz buna hazırız. Kurslarımızı hazırladık, tesislerimiz var. Gençlik ve Spor İl Müdürlüğümüzün yaptığı çalışmalar fiziki anlamda Sivas'ı çok iyi bir noktaya getirecek. Kısa zamanda bunların hepsini başaracağız. Sivas'ı fiziki anlamda çok iyi bir noktaya getireceğiz. Tüm çocuklarımıza ulaşacağız. Okullarımız spor merkezleri olacak. İyi bir altyapımız, iyi bir heyecanımız var" dedi.

Konuşmaların ardından Sivaslı başarılı sporcular Vali Salih Ayhan, AK Parti Sivas Milletvekili Semiha Ekinci, Belediye Başkanı Hilmi Bilgin, İl Genel Meclisi Başkanı Hakan Akkaş tarafından ödüllendirildi.

Program halk oyunları gösterileri, wushu, kick boks ve karate gösterilerinin ardından sona erdi.

Kaynak: İHA