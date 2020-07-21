Sivas’ta kahvehaneler dezenfekte ediliyor

Sivas Belediyesi Veteriner Müdürlüğü ekipleri kentte faaliyet gösteren kahvehanelerde dezenfekte çalışmalarına başladı

Korona virüsü salgını nedeniyle 16 Mart itibari ile kapalı kalan ve genelge doğrultusunda kısmi olarak açılan kahvehanelerde dezenfekte çalışması başlatıldı. Çalışma, Sivas Belediye Başkan Yardımcısı Ahmet Duman, Sivas Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı ve aynı zamanda Kahveciler Kıraathaneciler ve İnternet Kafe İşletmecileri Esnaf Odası Başkanı Beşir Köksal'ın nezaretinde sürdürülüyor. Belediye Başkan Yardımcısı Ahmet Duman, Belediye imkanlarının tüm esnaf ve sanatkarlar için seferber edildiğini, mağduriyetlerinin giderilmesi için gayret gösterdiklerini belirterek "Sivas Belediyesi olarak esnafımıza destek olmaya çalışıyoruz. Başkanımızın direktifleriyle farklı sektörlerde faaliyet gösteren esnaflarımıza yardımcı olduk ve destek verdik. Şimdi ise kahveci, kafe işletmecisi esnaflarımızın iş yerlerini dezenfekte ediyoruz. İş yerlerinin dezenfekte edilmesi için bizlere öncülük eden, esnafın sorunlarını bizlere ileten Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanımız Beşir Köksal ağabeyimize teşekkür ediyoruz " dedi.

Sivas merkezde bulunan kahvehaneler ve kafeler, Belediye Veteriner Müdürlüğü ekipleri tarafından dezenfekte edilecek.

Kaynak: İHA