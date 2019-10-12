Sivas'ta, Kangal güzellik yarışması

SİVAS Kongresi'nin 100'üncü yıl etkinlikleri kapsamında düzenlenen "Kangal Köpeği Güzellik Yarışması" renkli görüntülere sahne oldu.

Sivas Valiliği ve Tarım ve Orman İl Müdürlüğü tarafından Muhsin Yazıcıoğlu Spor Kompleksi'nde düzenlenen "Kangal Köpeği Güzellik Yarışması'na, Sivas Valisi Salih Ayhan, Belediye Başkan Yardımcısı Ahmet Duman, Tarım ve Orman İl Müdürü Seyit Yıldız ile kangal cinsi köpek yetiştiricileri ve vatandaşlar katıldı.

Güzellik yarışmasında 8 kategoride 103 kangal köpeği yarıştı. Yavru, genç, erişkin, veteran gibi kategorilerde gerçekleştirilen yarışmada köpekler, jürinin karşısına sahipleriyle çıktı.

Jüri, köpeklerin baş, gövde, boyun, bacak ve renk gibi özelliklerine baktı. Bazı köpekler, jüri karşısına çıkarken sahiplerine zor anlar yaşattı. Renkli görüntülerin yaşandığı yarışmada yavru Kangal köpekleri ilgi gördü. Yarışmanın sonunda dereceye giren Kangal köpeklerinin sahiplerine çeşitli ödüller verildi.

'KANGAL IRKINA SAHİP ÇIKMALIYIZ'

Yarışmanın temel amacının Kangal ırkına sahip çıkmak ve kamu otoritesinde gözetimi ile denetimini sağlamak olduğunu belirten Sivas Valisi Salih Ayhan, "Burada temel maksadımız, gayemiz de Kangal ırkımıza sahip çıkmak, bir kamu otoritesinin gözetimi ve denetiminde bu tür faaliyetler yapmak. Yanlış iş yapanlara ve yaptıranlara müdahale etmek, kendi öz değerimizi, markamızı muhafaza etmek. Temel gayemiz bunun görünürlüğünü, bilinilirliğini, tanınırlığını göstermektir. Kongrenin 100'üncü yılı olması hasebiyle bütün kurumlarımız yük aldı. Tarım il müdürlüğümüz de bu manada çalışma yaptı. Amacımız Sivasımızda nitelikli üretim yapan, bu konunda gayret gösteren, işi bilen, tecrübeli, ehil insanları bir araya getirmekti" diye konuştu.

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Kaynak: DHA