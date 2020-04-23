Sivas'ta karantinadaki çocuklara 23 Nisan sürprizi

SİVAS'ta koronavirüs tedbirleri kapsamında Almanya'dan gelerek Kredi Yurtlar Kurumu'nda (KYK) aileleriyle birlikte karantina altında bulunan çocuklara 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla sürpriz yapıldı.

Almanya'dan getirilen ve Sivas Cumhuriyet Üniversitesi yerleşkesi içinde bulunan KYK'ya bağlı yurtta aileleriyle birlikte karantina altında kalan öğrenciler de 23 Nisan'da unutulmadı. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla Gençlik ve Spor İl Müdürü Erdoğan Tunç ve İl Afet Acil Durum Müdürü Nazif Ekinci ve yurtta çalışanlar tarafından sürpriz yapıldı. Çocukların aileleriyle birlikte kaldıkları odalarının kapıları balonlarla süslendi. Çocukların bayramını kutlayan Tunç ve Ekinci, onlara çeşitli hediyeler verdi. Yapılan sürprizden dolayı mutlu olduklarını söyleyen çocuklar teşekkür etti.

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Kaynak: DHA