Sivas'ta kaybolan Afgan çoban ölü bulundu
SİVAS (AA) - Sivas'ın Divriği ilçesinde 4 gündür haber alınamayan çobanın cansız bedenine ulaşıldı. İlçeye bağlı İncirlipınar köyünde çobanlık yapan Afganistan uyruklu S.S.A'nın, 22 Mart'ta evine dönmemesi üzerine yanında çalıştığı C.B. durumu güvenlik güçlerine haber verdi.Yaklaşık...
SİVAS (AA) - Sivas'ın Divriği ilçesinde 4 gündür haber alınamayan çobanın cansız bedenine ulaşıldı.
İlçeye bağlı İncirlipınar köyünde çobanlık yapan Afganistan uyruklu S.S.A'nın, 22 Mart'ta evine dönmemesi üzerine yanında çalıştığı C.B. durumu güvenlik güçlerine haber verdi.
Yaklaşık 4 gündür süren arama çalışması sonucu S.S.A'nın cesedi, İncirlipınar ile Ölçekli köyü arasından geçen Acıçay Çayın'da çalılara takılmış halde bulundu.
Çobanın cesedi, otopsi için Divriği Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Kaynak: AA
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