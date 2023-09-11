Sivas’ta kış erken geldi, termometreler 3 dereceyi gösterdi

Soğuk havanın etkisini göstermeye başladığı Sivas'ta termometreler 3 dereceyi gösterdi.

İhlas Haber Ajansı
İHA Ajans Haberi
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Sivas’ta kış erken geldi, termometreler 3 dereceyi gösterdi

Soğuk havanın etkisini göstermeye başladığı Sivas'ta termometreler 3 dereceyi gösterdi.

Kışları eksi 30 derecelere kadar düşen hava sıcaklığıyla Türkiye'nin en soğuk illerinden biri olan Sivas'ta bu yıl kış erken geldi. Kent adeta sonbaharı yaşamadan kışa girdi. Termometreler sabah saatlerinde 3 dereceyi gösterdi. Kışlıklar dolaplardan çıktı. Kimi vatandaşlar üşüdüğü için kalın elbiseler giyse de Sivas soğuğuna alışık olan vatandaşlar ise yazlık elbiseleri tercih etti.

"Bu sene kış biraz daha erken geldi"

Abdullah Kaçar, bu sene havaların erken soğuduğundan bahsederek, "Sivas'ta havalar soğudu, baya soğudu. Zaten montu da giydim. Sivas'ta hava sıcaklığı geceleri fazlasıyla düşüyor, gündüzleri 20 derece ama akşama doğru serinliyor. Bu sene kış biraz daha erken geldi. Sivas'ta soğuk havalar 10'uncu ay gibi etkisini gösteriyordu ama bu sene biraz erken geldi. Şuanda hava soğuk" dedi.

"Hava ilerleyen saatlerde ısınır diyerek tişörtle çıktım"

Hamdi İnce, havanın öğle saatlerine doğru ısınacağını bildiği için tişörtle çıktığını ifade ederek, "Sivas'ımızda havalar soğumaya başladı. Öğleye doğru hava sıcak oluyor, akşama doğru üşüyoruz. Buda bizi biraz hasta ediyor ama biz Sivaslılar alışık. Şuna da ben tişörtleyim, sabah erken çıktım ama havalar ısındığı zamanda yanımıza aldığımız kalın kıyafetler elimizde yük oluyor. Hava ilerleyen saatlerde ısınır diyerek tişörtle çıktım. Hava sıcaklığı baya düştü, Sivas'ta hava sıcaklığı akşamla sabah çok farklı" diye konuştu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre, Sivas'ta sabah saatlerinde hava sıcaklığı 1 dereceye kadar düşerken Sivas'ın en soğuk ilçesi 0,3 derece ile Kangal ilçesi oldu.

Sivas’ta kış erken geldi, termometreler 3 dereceyi gösterdi

Sivas’ta kış erken geldi, termometreler 3 dereceyi gösterdi

Sivas’ta kış erken geldi, termometreler 3 dereceyi gösterdi

Sivas’ta kış erken geldi, termometreler 3 dereceyi gösterdi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)

KAYNAK: İHA

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