Sivas'ta korkunç kaza! Traktör ve otomobil çarpıştı: 1 ölü, 1 ağır yaralı Sivas'ın Yıldızeli ilçesinde otomobil ile traktörün çarpışması sonucu meydana gelen kazada Solmaz Yılmaz hayatını kaybetti, bir kişi ağır yaralandı.

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Edinilen bilgilere göre kaza Direkli-Bedirli yolunun Direkli köyü yakınlarında meydana geldi. Sümeyye Yılmaz (31) hakimiyetindeki 38 DJ 898 plakalı otomobil ile H.T. (21) yönetimindeki 58 HG 967 plakalı traktör çarpıştı. Kazada otomobil sürücüsü H.T. ağır yaralandı, annesi Solmaz Yılmaz ise (57) olay yerinde hayatını kaybetti. AFAD ve Yıldızeli Belediyesi itfaiye ekiplerince sıkıştığı yerden çıkarılarak Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Araştırma ve Uygulama Hastanesine kaldırılan sürücünün sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi. Traktör sürücüsü H.T, ise jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı. Tayfun Altuntaş Editör sivasyıldızeli