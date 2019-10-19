Sivas'ta korkunç kaza! Üniversiteli kız hayatını kaybetti
Sivas'ta, halk otobüsü ile otomobilin çarpışması sonucu, otobüste bulunan üniversite öğrencisi Emel Duruduygu (22) hayatını kaybetti.
Sivas'ta, halk otobüsü ile otomobilin çarpışması sonucu, otobüste bulunan üniversite öğrencisi Emel Duruduygu (22) hayatını kaybetti. Kazada hurdaya dönen otomobilin sürücüsünün ise olaydan sonra olay yerinden kaçtığı belirlendi. Kaza anı kameraya yansıdı.
19 Ekim 2019 Cumartesi 08:40
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