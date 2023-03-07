Sivas'ta korkutan deprem!

Sivas'ın Gürsu ilçesinde 4.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesine komşu olan Gürün afet bölgesi ilan edilmişti.

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Sivas'ta korkutan deprem!

AFAD'ın verilerine göre saat 17.18'de Sivas'ın Gürün ilçesinde 4.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem 7 kilometre derinlikte meydana geldi.

Kayseri'de 4.7, 4.3 ve 4.4 büyüklüğünde meydana gelen 3 deprem sonrası Sivas'ta 4.2 ile sallandı.

Şuana kadar herhangi bir olumsuzluk yaşanmayan depremde vatandaşlar kısa süreli panik yaşadı.

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesine komşu olan Gürün'de afet bölgesi ilan edilmişti. Kahramanmaraş depreminde 200'ün üzerinde binada hasar alınmış Gürün'da tespit çalışmalarının yapıldığını belirten Gürün Belediye Başkanı ağır hasarlı binaların boşaltıldığını belirtti.

Sivas'ta korkutan deprem!

Devamı geliyor...

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