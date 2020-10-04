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  3. Bodrum katta çıkan yangın paniğe neden oldu

Bodrum katta çıkan yangın paniğe neden oldu

Bugün saat 15.00 sıralarında Sivas’ta bir apartmanın bodrum katında yangın çıktı. Yangın nedeniyle apartman sakinleri panik yaşadı.

Bodrum katta çıkan yangın paniğe neden oldu 114

Sivas’ta bir apartmanın bodrum katında yangın çıktı.