Sivas’ta kütüphanelere üye sayısı 50 bin kişiyi geçti

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2018 yılına ilişkin kütüphane istatistiklerini yayımladı. TÜİK verilerine göre Sivas'ta bulunan kütüphane sayısı 28 olarak kayıtlara geçti. Kent genelinde bulunan kütüphanelerde 2018 yılında bulunan toplam kitap sayısı 459 bin 194 olarak tespit edilirken okuyucu sayısı da 788 bin 951 kişi olarak belirlendi.

2018'de kütüphanelere üye olan kişi sayısının 50 bin 281 olduğu Sivas'ta ödünç verilen materyal sayısı da 229 bin 951 olarak tespit edildi.

TÜİK; halk kütüphanelerinde bulunan kitapların konularına göre dağılımını da açıkladı. Sivas'ta halk kütüphanelerinde bulunan 459 bin 194 adet kitabın 193 bin 991'ini edebiyat ve retorik, 10 bin 974'ünü felsefe ve psikoloji, 22 bin 731'ini din, 74 bin 358'ini sosyal bilimler, 11 bin 979'unu dil ve dilbilim, 12 bin 377'sini doğa bilimleri ve matematik, 14 bin 236'sını uygulamalı bilimler ve teknoloji, 17 bin 894'ünü sanat, 53 bin 985'ini coğrafya, tarih ve yardımcı disiplinler, 46 bin 669'unu ise genel kitaplar oluşturdu.

TÜİK, dillerine göre halk kütüphanelerindeki yazma ve basma eser sayıları ile ilgili derlediği bilgileri de kamuoyu ile paylaştı. Sivas'ta halk kütüphanelerinde bulunan yazma ve basma 459 bin 194 adet kitabın 452 bin 478'ini Türkçe kalanını ise İngilizce, Fransızca, Almanca, Arapça ve Farsça eserler oluşturdu.

Kaynak: İHA