Sivas'ta mesai saatleri yeniden düzenlendi
SİVAS (AA) - Sivas'ta, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle kamu kurum ve kuruluşlarında mesai saatleri yeniden düzenlendi. Valilikten yapılan açıklamaya göre, virüsün yayılımının en aza indirilmesi amacıyla ramazan ayı süresince 27 Nisan-26 Mayıs tarihlerinde mesai saatleri yeniden düzenlendi.Buna...
SİVAS (AA) - Sivas'ta, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle kamu kurum ve kuruluşlarında mesai saatleri yeniden düzenlendi.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, virüsün yayılımının en aza indirilmesi amacıyla ramazan ayı süresince 27 Nisan-26 Mayıs tarihlerinde mesai saatleri yeniden düzenlendi.
Buna göre, kentteki kamu kurum ve kuruluşlarında mesai saatleri 09.00-12.30, 13.00-16.30 olarak uygulanacak.
Kaynak: AA
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