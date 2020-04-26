Sivas'ta mesai saatleri yeniden düzenlendi

SİVAS (AA) - Sivas'ta, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle kamu kurum ve kuruluşlarında mesai saatleri yeniden düzenlendi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, virüsün yayılımının en aza indirilmesi amacıyla ramazan ayı süresince 27 Nisan-26 Mayıs tarihlerinde mesai saatleri yeniden düzenlendi.

Buna göre, kentteki kamu kurum ve kuruluşlarında mesai saatleri 09.00-12.30, 13.00-16.30 olarak uygulanacak.

Kaynak: AA