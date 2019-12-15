Sivas'ta mevlit yemeği 19 kişiyi hastanelik etti

SİVAS'ın Yıldızeli ilçesinde, mevlitte yedikleri yemeğin ardından rahatsızlanan 5'i çocuk 19 kişi, gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı.

Olay, akşam saatlerinde ilçeye bağlı Yiğitler köyünde meydana geldi. Köyde Ş.Ş. (35) tarafından verilen mevlit yemeğinden yiyen H.Y. (5), R.A. (5), A.M.Ş. (8), M.A.Ş. (1), Ş.Ç (62), Z.Y. (32), A.K. 18), Z.K. (56), F.A. (26), K.A. (62), D.A. (41), F.U. (51), D.U. (64), N.Ş. (20), Z.U. (35), İ.G. (63), K.Ș. (30), H.Ş. (40) ve Ö.Y.'de (13) bir süre sonra baş dönmesi ve bulantı şikayeti başladı. Sağlık ekiplerine haber verilmesiyle 5'i çocuk 19 kişi, Yıldızeli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Çocuklardan H.Y. Sivas Numune Hastanesine sevk edildi.

Kaynak: DHA