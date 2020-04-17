Sivas'ta minik öğrencilerden sağlık çalışanlarına klipli ve mektuplu teşekkür

SİVAS (AA) - Sivas'ın Yıldızeli ilçesinde ilk ve ortaokul öğrencileri, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle yoğun günler geçiren sağlık çalışanlarının fedakarlıklarına klip hazırlayıp mektup yazarak teşekkür etti.

Sarıyar Köyü İlk ve Ortaokulu öğrencileri, yazdıkları mektupları ve yanına koydukları hediyeleri, Yıldızeli Devlet Hastanesi ve Numune Hastanesinde çalışan sağlık personeline gönderdi.

Öğrenciler, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'ya da yazdıkları mektupla teşekkür etti.



Minik öğrenciler, bu süreçte özveriyle görev yapan sağlık çalışanlarının gösterdiği çabaya dikkati çekerek, başta Sağlık Bakanı Fahrettin Koca olmak üzere herkese teşekkürlerini sundu.



Bazıları ileride doktor olmak istediğini ifade eden öğrencilerin, yazdığı mektuplarla birlikte yanlarına koydukları lif, patik, yazma, kuşburnu reçeli gibi ürünler, Yıldızeli Devlet Hastanesi ve Sivas Numune Hastanesinde görev yapan sağlık çalışanlarına teslim edildi



Bazı öğrenciler çizdikleri resimlerde sağlık çalışanlarını, kalkanlarıyla vatandaşları kurtaran savaşçılara benzetti.



- Öğrenciler klip hazırladı



Sarıyar İlk ve Ortaokulu öğrencileri ayrıca hazırladıkları kliple vatandaşlara evde kalmaları uyarısında bulundu.



Vatandaşlara "Evde kal Türkiyem" diye seslenen öğrencilerin sosyal medyada paylaşılan klibi ilgi gördü.

Kaynak: AA