Sivas’ta öğrenciler davul, zurna ve halayla dersbaşı yaptı

Sivas'ta 2023-2024 eğitim ve öğretim yılı açılışı davul, zurna ve halay eşliğinde yapıldı.

İhlas Haber Ajansı
İHA Ajans Haberi
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Sivas’ta öğrenciler davul, zurna ve halayla dersbaşı yaptı

Sivas'ta 2023-2024 eğitim ve öğretim yılı açılışı davul, zurna ve halay eşliğinde yapıldı. Yöresel kıyafet giyen öğrencilerin halay performansı izleyenlerden takdir topladı.

Sivas'ta İlköğretim Haftası kutlama etkinliği düzenlendi. Aşık Veysel İlk ve Ortaokulunda düzenlenen programa Sivas Valisi Yılmaz Şimşek, Belediye Başkanı Hilmi Bilgin ve kurum müdürleri katıldı. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan program açılış konuşmaları ile devam etti.

"Okullarımızı teknoloji ile donattık"

Programda konuşan Sivas Belediye Başkanı Hilmi Bilgin, "Yeni eğitim ve öğretim yılı eğitim camiamıza, öğretmenlerimize, öğrencilerimize ve velilerimize hayırlı ve uğurlu olsun. Yeni eğitim ve öğretim yılının açılışını Aşık Veysel İlk ve Ortaokulu'ndan gerçekleştiriyoruz. Bugün çocuklarımızı geleceğe ne kadar iyi hazırlarsak Türkiye Yüzyılı'nın çok daha güçlü inşa edileceğine hepimiz şahit olacağız. Çocuklarımıza daha iyi eğitim verebilmek için başta fiziki şartları iyileştirmek olmak üzere okullarımızı teknoloji ile donattık" dedi.

"Geleceğimizin teminatı çocuklarımıza başarılar diliyorum"

Sivas Valisi Yılmaz Şimşek ise konuşmasında, "Uzun bir yaz tatili bitti, okullarımız tekrar açıldı. Bugün anne ve babalar için, öğretmen ve öğrenciler için sevinçli ve aynı zamanda heyecanlı bir gün. Bizler de sizlerin sevincini paylaşmak için bugün buradayız. Yeni eğitim ve öğretim yılının tüm Milli Eğitim camiasına hayırlara vesile olmasını diliyorum. Kazasız, belasız, başarılı bir eğitim öğretim yılı diliyorum" ifadelerine yer verdi.

Konuşmaların ardından öğrenciler çeşitli gösteriler sundu. Aşık Veysel Ortaokulu 6'ncı sınıf öğrencileri tarafından hazırlanan Sivas Halayı gösterisi katılımcılar tarafından ilgiyle takip edildi. Yöresel kıyafetler giyen öğrenciler davul ve zurna eşliğinde halaylar çekti. Vali Yılmaz Şimşek ve Belediye Başkanı Hilmi Bilgin halay çeken çocukları tebrik ederek yakından ilgilendi.

İlköğretim Haftası kutlama etkinliği ders zilinin çalmasının ardından sona erdi.

Sivas’ta öğrenciler davul, zurna ve halayla dersbaşı yaptı

Sivas’ta öğrenciler davul, zurna ve halayla dersbaşı yaptı

Sivas’ta öğrenciler davul, zurna ve halayla dersbaşı yaptı

Sivas’ta öğrenciler davul, zurna ve halayla dersbaşı yaptı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)

KAYNAK: İHA

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