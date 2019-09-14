İstanbul25 °C

  1. HABERLER

  2. İÇ HABERLER

  3. Sivas’ta öğrencilerin bulunduğu minibüs kaza yaptı: 8 yaralı

Sivas’ta öğrencilerin bulunduğu minibüs kaza yaptı: 8 yaralı

Sivas'ta öğrencilerin bulunduğu minibüsün kaza yapması nedeniyle meydana gelen trafik kazasında 8 kişi karalandı.

Sivas’ta öğrencilerin bulunduğu minibüs kaza yaptı: 8 yaralı

Sivas'ta öğrencilerin bulunduğu minibüsün kaza yapması nedeniyle meydana gelen trafik kazasında 8 kişi karalandı.

Kaza, Sivas-Kayseri karayolu Dedeli köyünde meydana geldi. Nevşehir'den Giresun istikametine gitmekte olan M.D. yönetimindeki 28 M 5117 plakalı minibüs, Dedeli köyü geçişinde yoldan çıkarak takla attı. Araçta bulunan 8 kişi yaralandı. Yaralılar ambulanslar ile Sivas'taki hastanelere sevk edildi. Minibüstekilerin öğrenci kaydı için gittikleri Nevşehir'den Giresun'a dönüş yolunda oldukları öğrenildi. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

Sivas’ta öğrencilerin bulunduğu minibüs kaza yaptı: 8 yaralı

Sivas’ta öğrencilerin bulunduğu minibüs kaza yaptı: 8 yaralı

Kaynak: İHA

HABERE YORUM KAT