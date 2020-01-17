Sivas’ta öğrencilerin karne heyecanı

Sivas'ta 8 bin ilkokul 1. sınıf öğrencisi, ilk kez karne almanın heyecanını yaşadı.

2019- 2020 eğitim-öğretim döneminin ilk yarısının sona ermesi nedeniyle kent merkezindeki Lütfü Abay İlkokulunda karne dağıtım töreni düzenlendi. Törene Sivas Vali Yardımcısı Zihni Yıldızhan, Milli Eğitim Müdürü Ebubekir Sıddık Savaşçı, şube müdürleri ve öğretmenler katıldı. Okuldaki 3 sınıfta ve özel öğrencilerin eğitim aldığı sınıfta karne dağıtan protokol üyeleri, karnelerinin yanında öğrencilere hediyeler verdi. İlk kez karne alan 1. sınıf öğrencilerinin heyecanlı olduğu görüldü. İl genelinde 116 bin öğrenci karne almanın heyecanını yaşadı.

Kaynak: İHA